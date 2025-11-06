Бойко Борисов: Христо Иванов дезертира и сега трябва сам да обяснявам какво правихме заедно

"Всякак си искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от това си минало. Не ми пука. Докато има стабилно мнозинство чрез него и правителството, и в държавата, аз ще го правя", отсече лидерът на ГЕРБ.

Остри критики към ПП-ДБ и по-специално към бившия лидер на "Да, България" Христо Иванов отправи Бойко Борисов от парламентарните кулоари. А гневът му бе предизвикан от атаката от на формацията за сътрудничеството му с "ДПС - Ново начало" и Делян Пеевски.

"Не е далеч е времето, когато разговаряхме с президента Зеленски, седяхме заедно Кирил Петков, Пеевски и аз, даваха заедно пресконференции за промяна на конституцията и маса закони... В деловодството на НС може да проверите - десетки закони за плажове и концесии са подписани от Борисов, Кирил Петков, Христо Иванов, Делян Пеевски", напомни той за времето на сглобката.

А относно вчерашната реакция на Христо Иванов Борисов каза:

"Христо Иванов го уважавам дълбоко. Единствената ми претенция е, че напусна парламента и партията си... Защото в такива преговори и разговори... Спомням си като казваха, че санкциите трябва да паднат първо на децата и майка му - на две стъпки. На масата показваше да се раздели на две съдебната система - между мен и тях. И аз казах, че няма да участвам. Седяха всичките Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов, Атанасов.. Всеки ден. И Мария Габриел беше и такива очи ококори, че не знаеше къде е попаднала", разкри лидерът на ГЕРБ.

