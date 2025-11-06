БСП: Да върнем прогресивния данък, който получава повече - да плаща повече

България остана държавата с най-много работещи бедни, това трябва да се промени. Затова сме в управлението, заяви шефът на парламентарната група Драгомир Стойнев

България продължава да е държавата с най-ниската данъчно-осигурителна система. Като държава-член на ЕС трябва коренно да си променим данъците. Затова БСП, след приемането на този бюджет, започва разговори с обществото и нашите партньори за промяна - трябва да се върнем към прогресивния данък - който получава повече, да е солидарен към обществото и да плаща повече.

Това обяви в парламентарните кулоари шефът на парламентарната група на БСП - ОЛ Драгомир Стойнев. Той отбеляза, че са притеснени от липсата на диалог между работодателите и синдикатите във връзка с бюджета за 2026 г.

"Работодателите трябва да се върнат на масата, защото това е най-важният закон в държавата. Преди години, когато намаляхме осигуровките, тогава синдикатите протестираха, но винаги е имало диалог", напомни той.

Стойнев защити предвиденото вдигане на максималните осигурителни доходи, а на напомняме от журналистите, че депутатите взимат заплати от около 8000 лв. той отбеляза, че ще се осигуряват на 4600 лв., а може да го правят на цялата сума.

Подкрепи и това данък дивидент да стане 10%. Според него работещите на минимална заплата получават "пари в пликчета", а тези пари се вадели точно чрез данък дивиденти. От справка в НАП пък ставало ясно, че над 20 хил. управители на дружества получават нулеви заплати, което е друго изкривяване - заплатата се облага с 10%, а тези хора се издържат през дивиденти. Капиталът и трудът трябва да се облагат еднакво, отсече социалистът.

Не мога да разбера защо работодателите се сърдят, каза Стойнев. Едрият капитал се бил обърнал към него да не гледа страни като Германия и Франция, където данъкът е 30-35% - трябвало да гледа Източна Европа. Затова даде примери с Литва, където е 15%, Чехия - 23%.

"Ние ще сме като Словакия с 10%. Нулев данък има в Естония Малта и Латвия, но вижте корпоративните данъци - 20 - 35%", вметна той, уверявайки, че нашите данъци все още са най-ниските.

"Навремето като го въведохме (плоският данък бе въведен от Тройната коалиция - б.р.) идеята бе работодателите да инвестират в работниците, да осигуряват по-добри условия на труд и да има по-голяма производителност, но се накупиха автомобили, къщи, превозни средства, още по-скъпи, и България остана държавата с най-много работещи бедни. Това трябва да се промени. Затова сме в управлението, а можеше да сме крещяща опозиция, но искаме справедливост", каза Стойнев.