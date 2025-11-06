74-годишен нидерландец осъден за притежание на антики

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

74-годишен нидерландец е осъден за незаконно притежание на антики. Окръжният съд в Благоевград одобри споразумение по дело за неправомерно държане на археологически обекти.

Наказание 1 година „лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок ще изтърпява обвиняем за неправомерно държане на археологически обекти, след като Окръжният съд в Благоевград одобри споразумение, постигнато между него, защитника му и прокуратурата.

На нидерландския гражданин е наложено и наказание „глоба" в размер на 3000 лева.

Със споразумението 74-годишният мъж се призна за виновен, че на 16 ноември 2022 г., в с. Делчево, общ. Гоце Делчев, в недвижими имоти, е държал повече от три археологически обекта. Неправомерно били държани общо 18 предмета, оценени на 1150лв., сред които купи, паници,чаши, гърнета и долиум (съд-зърнохранилище) от Римска епоха и Късна античност.

Одобреното от Окръжния съд споразумение има последиците на влязла в сила присъда.