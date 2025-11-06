АПС: Първият бюджет с евро стартира с фалстарт

Младите лекари на практика бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета на болничната помощ, заяви Хасан Адемов

Първата бюджетна процедура в евро стартира с фалстарт.

Тази оценка направи в парламентарните кулоари депутатът от АПС Хасан Адемов.

"Това, което се случи вчера с проваленото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и оттеглянето на работодателските организации, е удар върху бюджетната процедура. На следващо място - управляващите признаха, че това е възможният бюджет. Според министъра на финансите бюджетът е изготвен на база на действащото законодателство. Такива бюджети изготвяха и служебните министри на финансите, които не бяха приети от управляващите", добави той.

От формацията не виждат никакви реформи през бюджета, а в здравеопазването нещата били трагични. "Младите лекари на практика бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета на болничната помощ. Онези прословути 260 млн. евро, които бяха за стартови начални заплати, отиват към болничната помощ. Това, което стана ясно вчера е, че ще бъдат разпределени през клинични пътеки. Само че специализиращите лекари нямат участие в изпълнението на клинични пътеки. Тогава възниква въпросът как ще бъдат разпределени тези пари и дали няма за пореден път да бъдат разочаровани младите лекари. Всичко това ни дава основание да предположим, че ще има промени във всички закони", прогнозира той.