Пожарникари спасиха кози, паднали в кладенец в село Ракитница

Пожарникари спасиха две кози, паднали в кладенец във Видинско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 5 ноември на ул. „Оборище" в село Ракитница
Огнеборците са съдействали за изваждането на животните.
