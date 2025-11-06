ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарникари спасиха кози, паднали в кладенец в село Ракитница

Кози СНИМКА: Pixabay

Пожарникари спасиха две кози, паднали в кладенец във Видинско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 5 ноември на ул. „Оборище" в село Ракитница

Огнеборците са съдействали за изваждането на животните. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

