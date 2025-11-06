ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екстрадират в Гърция българин, осъден за 7 телефонни измами

Тони Маскръчка

Българин ще бъде екстрадиран в Гърция, за да излежи присъда от 3 г. затвор за телефонни измами. 

Окръжен съд – Кюстендил допуска незабавно предаване на българския гражданин С. Х., с негово съгласие на компетентните власти на Република Гърция, въз основа на Европейска заповед за арест от 14 януари 2025 г. ЕЗА е издадена от прокурор при Апелативна прокуратура Солун за изпълнение на наказание „Лишаване от свобода" за срок от 3 години. Присъдата е наложена с Решение от 07.06.2023 г. на Тричленен Първоинстанционен съд – гр. Яница. Предаването се извършва при спазване принципа на особеността.

С решението на съда в Гърция, С. Х. е осъден за продължавана престъпна дейност, осъществена в периода от 07.06.2019 г. до 11.06.2019 г. с общо 7 деяния (довършени такива и опит), извършени в съучастие -  обаждане по телефона на гръцки граждани и съобщаване на неверни данни, като истински, твърдейки, че синът им / дъщеря им са претърпели пътнотранспортно произшествие с автомобил и е убито дете, както и, че е необходима определена сума за оттегляне на обвинението към него / нея или за излизане от затвора.

В ЕЗА са отразени правни гаранции, доколкото наказателното производство срещу осъденото лице е било проведено задочно. Посочено е, че „решението ще му бъде връчено лично и незабавно след неговото предаване, както и, че ще бъде изрично уведомен за правото му да бъде съден отново или възможността да упражни въззивно средство, при разглеждането, на което има право да присъства, като същността на делото и добавените нови доказателства ще бъдат отново разгледани и делото може да доведе до промяна на първоначалното решение. Лицето ще бъде уведомено за срока, в рамките на който може да поиска преразглеждане или упражняване на въззивно средство, който е 10 - дневен."

Окръжен съд Кюстендил взема мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на българския гражданин С. Х., до фактическото му предаване на компетентните власти на Република Гърция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдебната палата в Кюстендил.

