"Възраждане" пита ЕК за забраната на износа на горива от България

Решението на парламентарното мнозинство за спирането на износа на дизел и авиационно гориво от страната провокира "Възраждане" да се обърне към Европейската комисия. В парламентарните кулоари днес лидерът на партията Костадин Костадинов обяви, че ще се обърнат към ЕК през групата им в Европарламента "Европа на суверенните нации".

"Нашата делегация, както и цялата група ще се подпишат под писмено запитване за до ръководителя на ЕК защо няма реакция за това много сериозно нарушаване на договора за функциониране на ЕС. Не може да се налагат ограничения във вътрешно съюзната търговия. Това е като да наложиш ограничения в търговията между Софийска и Варненска област", каза Костадинов.

"Миналата седмица парламентът прие решение да се спре износа на горива за страни членки на ЕС. Ние останахме много учудени защо нямаше никаква реакция от страна на Европейската комисия, тъй като това нарушава правилата за свободно движение на стоки и капитали в ЕС. Изчакаме една седмица и видяхме, че няма реакция - решихме ние да я предизвикаме", каза лидерът на "Възраждане".