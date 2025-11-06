ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Шумен ще залеси с минимум 3000 дървета 28 з...

Емблематичен пътен полицай от Пазарджик излезе в пенсия

Диана Варникова

След 36 години служба в редиците на българската полиция младши автоконтрольор Благой Риков се пенсионира. През тези десетки години полицай Риков е заемал различни длъжности в структурите на ОДМВР-Пазарджик, като през последните няколко години той служи в редиците на сектор „Пътна полиция".

Благой Риков бе сред емблематичните служители не само заради внушителния си ръст, но и заради доброто му отношение към гражданите дори в тежки моменти при пътни инциденти и произшествия. В морските ни курорти също познават отлично полицай Благой Риков, тъй като той бе деен и безкомпромисен по пътищата на българското Черноморие в активния туристически сезон. Освен отдаден на работата си той е и активен спортист, особено в инициативите на работническия спорт.

На кратка тържествена церемония той бе изпратен от колегите си от пазарджишката пътна полиция, а началникът главен инспектор Асен Гешев му връчи и почетен плакет, като признание за дългогодишната му полицейска служба. Униформените го изпратиха с чудесни и запомнящи се подаръци и не пропуснаха да му пожелаят повече свободно време прекарано със семейството, както и по-голяма активност в социалните мрежи." , съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Пазарджик.

Шефът на "Пътна полиция"-Пазарджик гл.инспектор Асен Гешев връчва плакета на полицая Благой Риков / вляво/
