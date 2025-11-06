Гонят школата на Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"

Театралната школа на Мариан Бачев е получила предизвестие да напусне читалище "Николай Хайтов" в район "Изгрев". Това съобщи кметът на района д-р Делян Георгиев във фейсбук профила си.

През октомври актьорът Росен Белов, който преподава в школата на културния министър, беше арестуван заедно с д-р Станимир Хасърджиев и още двама души заради гей скандала и обвиненията за дрогиране на 20-годишния Георги.

Малко след това Георгиев обяви, че школата на Бачев незаконно се помещава в читалището, а министърът отрече и заяви, че има договор.

"Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има огромно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден път се спекулира с обективността на правораздавателната ни система", написа Георгиев във фейсбук.

Кметът на район "Изгрев" уточни, че до произнасянето на съда школата няма място в района, а след това настоятелството на читалището ще трябва да вземе решение "дали ще продължи взаимоотношенията си с този субект, като се надявам да бъдат отчетени правилно негативният тренд на общественото мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата".

"В крайна сметка, става дума за школа на действащ министър, помещавала се срещу мизерно символичен и обиден за хората наем в общинска сграда десет години, при това незаконно. Въпросите са много

Висшите политици трябва да дават пример с поведението си, не да упорстват и да защитават користните си финансови придобивчици бранейки ги със зъби и нокти и правейки се на "обидени госпожици", когато им се задават резонни въпроси", написа още Георгиев.