Адвокатът на Бизюрев: Правата му са нарушени, делото трябваше да е обединено с това на близнаците

По това наказателно производство беше допуснато едно неотстранимо нарушение. С разделянето на деянието на Борислав и Валентин Динкови беше осуетено разкриването на обективната истина около убийството на Димитър Малинов. Практиката е когато между две дела има връзка, те да се обединяват. Това трябва да е станало още преди започването на съдебното следствие. Това води до съществено нарушение правото на защита на Рангел Бизюрев.

Това заяви адвокат Делчо Джубелиев, който защитава осъдения за убийството на 24-годишния Димитър Малинов в пловдивското село Цалапица. Бизюрев и близките на Митко застанаха пред Апелативния съд, за да поискат различно наказание от 15-годишната присъда. Прокуратурата и роднините на убития настояха Рангел да получи доживотен затвор, а защитата - по-леко наказание, тъй като мъжът нямал намерение да причинява смърт.

Според адвокат Джубелиев първата инстанция се позовава изцяло на показанията на Борислав Динков, който обаче многократно е променял версията си за събитията от фаталния 20 юли 2023 г. "Рангел има точни и ясни обяснения, непротиворечиви, от момента на задържането му, които не се променят и в съдебно заседание. Никой не коментира неговото добросъвестно процесуално поведение, а се позовава на думите на един, да не го наричам лъжец, който постоянно променя показанията си. Налице са достатъчно доказателства, за да не вярвате на Борислав", каза защитникът.

По думите му, ако двете дела се гледаха заедно, съдът щеше да трябва да прецени кой казва истината. Джубелиев попита и защо се вярва и на следствения експеримент, в който Рангел не е участвал. Добави, че Борислав твърдял как Бизюрев организирал заравянето на трупа на Митко. "Защо Рангел не е осъден по онова дело? Той казва че е изпаднал в шок и цялото погребване е инициирано именно от Борислав, защото той чувства неговата отговорност", каза адвокатът.

Той се позова на съдебномедицинската експертиза, според която нанесените на Митко травми били леки. "Ясно е казано. В следствие на протичането на кръвта и задушаването, това е тежката телесна повреда. Считам, че са нанесени леки телесни повреди с пряк умисъл. Няма дори евентуален умисъл за по-тежки. Тази, която причинява смъртта, е по непредпазливост", категоричен беше Делчо Джубелиев. Адвокатът за подсъдимия за убийството Рангел Бизюрев - Делчо Джубелиев Снимка: Никола Михайлов

"Аз бях на 30 г., какво да съм искал? Не съм искал да го убия", каза единствено Рангел Бизюрев. И поиска справедливо наказание.

Адвокатите на майката на Митко Атанаска Бакалова настояха подсъдимият да бъде признат за виновен по първоначално повдигнатото му обвинение - за умишлено убийство с особена жестокост. Антоанета Николова и Димитър Марковски обясниха също, че когато се говори за толкова тежък побой, няма как да няма умисъл за убийство.

"Бизюрев е проявил особена ярост, а ударите са нанесени върху човек, който изобщо не се е съпротивлявал", изтъкна Николова, която описа подсъдимия като "коравосърдечен, жесток и отмъстителен човек". Действията му носели белези на садизъм и не отговаряли на повода за побоя - че Митко говорел лошо по негов адрес.

Адвокатката цитира и един от разпитаните свидетели - Даниел Цветков, който разказал, че седмица преди убийството е бил пребит от Рангел. "Удрял го с юмруци и ритници, текла му кръв от лицето. Имал е късмет, че е изтекла навън, а не към дихателните пътища", коментира Антоанета Николова.

Според адвокат Марковски пък първоинстанционният съд влязъл в дълбоко противоречие. "Описва всички конкретни факти за квалификацията, но вътрешно не ги приема. Интензитетът на ударите, блъскането в дърво и забиването в бетонен стълб водят именно до тази правна квалификация - умишлено убийство с особена жестокост", посочи той. Адвокатът прие, че първоначално идеята на Рангел била да пребие Митко, за да го накаже. "Но по време на нанасяне на ударите умисълът е прераснал. Отделно - оставянето в напълно безпомощно състояние на пострадалия е действие, което трябва да бъде анализирано. Тази асфикция е можела много лесно да бъде предотвратена. Ако момчето беше обърнато поне на страна, на която да изтече кръвта. Това говори за ясното съзнание и идея този човек да бъде лишен от живот", посочи Марковски.

Адвокат Делчо Джубелиев контрира защитниците и заяви, че в обясненията си Рангел отрекъл Димитър да е бил оставен проснат на земята в безпомощно състояние. Според казаното от него пострадалият се изправил, а щом с Борислав Динков се върнали, го заварили на 10-15 метра. Вещите лица пък казали, че това било възможно.

"Моля да бъде присъдена доживотна присъда за Рангел Бизюрев. Моят син никога няма да се върне, но и Рангел Бизюрев не трябва да е сред нас", каза Атанаска Бакалова. А бабата на Митко Минка Малинова заяви, че мъжът не трябва да живее и да се радва, че е в затвора.