Затегнаха мерките срещу хулиганите на спортни събития - ще има поименни билети и тежки глоби

По-строги санкции, забрана за посещаване на мачове и поименни билети са само част от мерките, които засега попадат в законодателството

С нови законодателни промени депутатите ще се опитат да минимализират футболното хулиганство.

Измененията идват в навечерието на дербито "Левски" : ЦСКА и по-малко от седмица след като бутилка, хвърлена от фенове по вратаря на "Ботев" Пловдив Даниел Наумов прекрати пловдивския двубой между "канарчетата" и "Локомотив" - Пловдив. Заради инцидента Министерството на младежта и спорта призова за спешни промени в закона за спортното хулиганство и напомни, че вече 6 месеца в Народното събрание отлежава Закон за борба със спортното хулиганство. Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора, пришпориха депутатите от ресорното министерство. "Категорично заявяваме, че БФС поддържа приемането на този закон. Вярваме, че той е ключът към по-високо равнище на организация, предварителна защита и надзор върху случаите към футболните и спортни срещи. От години настояваме за по-ясни, ефикасни и използвани правила и наказания, които да дадат действителни принадлежности на институциите и уредниците на спортни събития", обяви и футболният съюз след последната издънка на ултрасите в Пловдив.

Измененията минаха със 129 гласа "за", 9 бяха против (МЕЧ) и 45 се въздържаха - 14 от ПП-ДБ, 30 от "Възраждане" и един от МЕЧ.

Новите текстове в Законопроектa за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия предвиждат създаването на национален координационен център, ръководен от министъра на вътрешните работи. Тя ще разработи "национален координационен план за прилагане на интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването преди, по време и след провеждането на спортни мероприятия". Данните за нарушителите, събрани от новото звено, ще се обменят с с други европейски страни.

Вносител на проекта е бившият спортен министър Красен Кралев и съпартийците му от ГЕРБ Маноил Манев, Александър Ненков и Младен Маринов. Пролетта текстовете минаха през вътрешната и спортната комисии на парламента и срещнаха подкрепа. През май депутатите в спортната комисия имаха идея на спортните стадиони и зали да има камери за лицево разпознаване, билетите да се купуват с лична карта, да се затегнат наказанията за футболно хулиганство. Самото иницииране на текстовете дойде след проблеми на футболен мач - през април на дербито "Левски" - ЦСКА майка с дете на трибуните пострада от нелегално внесена пиротехника.

Още в началото на дебата по закона днес шефът на вътрешната комисия в парламента Маноил Манев от ГЕРБ анонсира, че между първо и второ четене законопроектът ще претърпи промени. Очаква се и различни работни групи да съдействат за изчистване на някои от текстовете. Мнозинството обаче увери - за второ четене ще се използва максимално допустимия срок за поправки.

В текстовете са заложени по-строги санкции за нарушителите, като наказания ще има не само агресия към състезатели и съдии, но и провокации като хвърляне на предмети, използване на пиротехнически средства и др. Подобни провинения може да доведат до арест до 25 дни или общественополезен труд. Физическите лица могат да бъдат санкционирани между 1000 до 4000 лева, а юридическите - между 2000 и 10 000 лева. До 5 г. забрана за посещаване на спортни събития също грози хулиганите.

МЕЧ бяха категорично против необходимостта от закона в този му вид.

Виолета Кърпачева от "Възраждане" обяви, че в предложенията няма статистика, анализ на риск, реална оценка на нуждата от такъв закон. Тя получила данни от спортното министерство за 10 -годишен период, през който са извършени над 5000 проверки по сигнали, съставени са 66 акта за нарушения - по 6,6 акта на година. От МВР пък посочили, че между 2015 и 2024 г. са регистрирани 442 нарушения и са наложени над 1000 наказания. Инцидентите по време на спортни събития са малко, смята тя. Определи поименните билети като безумици, противопостави се на задължителната охрана и видеонаблюдението. Ръководител по сигурността, отговорник на обекта – това са нови щатове и бюрокрация, оплака се депутатката.

Михаил Митов от ГЕРБ напомни квалификацията на България срещу Англия, която футболистите ни загубиха с 6:0. И съжали, че тогава всички медии в Англия говорели зле за страната - заради групичка младежи, които може би, за да бъдат интересни, подхвърляли обелки с банани на чернокожи спортисти, имало и провокативни плакати. Депутатът посочи, че много стадиони в страната нямат турникети и ограничителни линии, липсва и контрол на достъпа. Той подкрепи поименните билети, важно според него е те да се засичат с личните данни, за да е ясно кой отива на стадиона. Митов е доволен и от строгите наказания при нарушения на обществения ред. Приемането на текстовете първо четене цели да породи дискусия, която да създаде рамка на това законодателство, каза депутатът от ГЕРБ.

Маноил Манев настоя, че наказателната част на този закон е най-сериозната и са предвидени сериозни наказания за хулигански нарушения. От закона има нужда, защото в момента на териториите на спортните обекти, около тях, преди и след провеждане на мероприятия, действат четири закона, които регулират процеса по провеждане на спортно мероприятие, обясни той.