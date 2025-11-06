Парична гаранция за мъжа на Златка Райкова, в ареста го посещавал психолог

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арестували Карен Хачатрян в затворения комплекс, където живеел с жена си и детето им

Срещу парична гаранция от 5 хил. лв. Софийският апелативен съд пусна мъжа на Златка Райкова - Карен Хачатрян.

Бившият тенисист обжалва мярката си "задържане под стража" по делото за "черно тото". Карен и брат му Юрий бяха задържани при полицейска операция на ГДБОП. Спецакцията се проведе в София, а двамата бяха арестувани по европейска заповед за арест, издадена от Франция.

Магистратите днес не приеха, че мярка "подписка", каквато искаше защитата му, е подходяща за целите на разследването и я определиха като "прекалено лека". Според тях обаче "паричната гаранция" е подходяща, докато тече производството по екстрадирането му.

Съдът отбеляза, че Карен е придобил българско гражданство още през 2014 г. Поради факта, че е бил тенисист, го е взел след дълга процедура и подписи на висши служители в спортните среди. Имал и установен адрес, на който е открит. Заключиха и че има здравословни проблеми, които водели до невъзможност да се изпълнява задържането му в условията на следствения арест.

На днешното заседание защитникът на Карен - адв. Любомир Таков представи медицинска справка от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". В хода на заседанието стана ясно, че Карен е посещаван и два пъти от психолог, от когото също има документ. Таков обясни, че в ареста здравословното състояние на клиента му се е влошило.

"Над десетилетия живее в България, не е осъждан нито у нас, нито в чужбина. С жена му обитават адрес - в затворен комплекс, където е установен и от ГДБОП", допълни адв. Таков.

Според него Карен имал постижения в спорта, говорещи за характеристичните му данни.

"Българският съд няма компетентност по чуждото престъпление, за което е обвинен", допълни защитникът.

Във Франция Карен е с шест обвинения, сред които за престъпна група за манипулиране на мачове и пране на пари.