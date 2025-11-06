Промениха мярката за неотклонение на бияча на кмета на село Дъскот

Районният съд в Павликени е променил мярката за неотклонение на мъжа, нападнал кмета на павликенското село Дъскот, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Вчера на 36-годишния мъж от село Дъскот бе повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда на длъжностно лице. В понеделник той удари Николай Митев - кмет на селото, след като му е бил съставен акт за нерегламентирано изхвърляне на боклуци, пише БТА.

С постановление на прокуратурата мъжът беше задържан за срок до 72 часа. Вчера с решение на съда мярката му е променена в „подписка“.

Кметовете и кметските наместници от Община Павликени излязоха с декларация, в която остро се осъжда актът на агресия срещу кмета на Дъскот и се посочва, че всеки, който нарушава закона и посяга на представител на местната власт, трябва да понесе отговорност. „В противен случай ще обезсмислим труда на всички кметове, които ежедневно се сблъскват с трудни решения и с недоволство, но въпреки това изпълняват задълженията си с достойнство“, се допълва в декларацията, разпространена в медиите.