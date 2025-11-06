Задържаха двама домашни насилници

Двама мъже са задържани за срок до 24 часа по сигнали за домашно насилие, получени в сряда в Районното управление в Казанлък. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Образувани са бързи производства под надзора на Районната прокуратура.

Около 15:30 часа е получено съобщение, че 23-годишен мъж е отправял закани и заплахи спрямо 40-годишната си майка в условия на домашно насилие. Деянието е извършено в Казанлък. Час по-късно на спешен телефон 112 е получен сигнал от 28-годишна жена, че в гурковското село Паничерево ѝ е нанесен побой от 31-годишен мъж, с когото е живяла на семейни начала. На жената е оказана медицинска помощ и е освободена за домашно лечение, пише БТА.

В края на миналия месец, в рамките на два дни служителите на Областната дирекция на МВР в Стара Загора се отзоваха на три сигнала за домашно насилие - в село Оризово, общ. Братя Даскалови, в Стара Загора и Казанлък.