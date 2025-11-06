Делян Пеевски: Обжалвам "Магнитски", с него ще паднат и английските санкции

Делян Пеевски не е искал от Великобритания да свали наложените му санкции. Вместо това обжалва американския "Магнитски" и очаква заедно с него да паднат и британските санкции.

"Никой никъде не е подавал нищо. Това е", отговори той пред медиите подавал ли е такива искания до Обединеното кралство.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна, че е лобирал Великобритания да свали санкциите на "всички българи, попаднали там несправедливо", включително бившия му финансов министър Владислав Горанов и Делян Пеевски. Разказа, че е разговарял с бившия им външен министър Дейвид Камерън. От британското посолство му отговориха, като посочиха, че никой санкциониран не ги е молил да бъде изключен, както и че вече наложените рестрикции над всички остават.

"Когато английската санкция беше обявена, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската. Когато приключи американската, ще приключи и английската", обясни днес Пеевски.

Борисов разказа още, че е разговарял с Христо Иванов, Кирил Петков и Асен Василев как да измъкнат Пеевски от "Магнитски", но и Иванов отрече.

"Тук се упражняват лъжи всеки ден. Срещите, които опровергават - всички, когато бяхме в сглобката и работихме заедно, се надпреварваха да идват да предлагат да помагат за тези санкции. От никого не съм искал нищо. Всичките ги визирам. Директно предлагаха това нещо. Дори Асен Василев пред мен и Борисов се обади на Румен Спецов и каза: "Всички ревизии на Пеевски

"Подкрепям го. Всичко, което съм поискал за хората, е там. Исках да се запазят заплатите на полицаи, военни, на всички, които увеличихме - всичко е запазено. Капиталовата програма за общините през ББР. Аз казах, че това правителство ще го подкрепям заради хората. Всичко е вътре и се случва", каза той за бюджета.

