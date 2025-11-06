Община Шумен ще засади минимум 3000 дървета на 28 зелени площи. Дейностите започват от есента на 2025 г. пилотно, като акцент ще е залесяване на терените с отстранени опасни дървета, заболели видове или стари растения. Ще се възстанови и надхвърли листната маса на загиналите и премахнати дървета и ще се продължи със засаждане на нови места. Това предвижда Програмата за залесяване и зацветяване на зелените площи на територията на община Шумен (2025–2027 г.), която експертите представиха в сряда на кмета проф. Христо Христов и по която започва изпълнение.

Посочените 28 зони за залесяване са определени според нуждите от подобряване на зелената инфраструктура. Предвижда се обогатяване на биоразнообразието и подобряване качеството на въздуха. Ще се заложи на устойчиви, местни и адаптирани видове с доказан положителен ефект. Зацветяване е предвидено в паркове, алеи и кръгови кръстовища за по-балансирана зелена система и по-естетична градска среда.

Програмата разчита на партньорства с Държавно горско стопанство – Шумен, Природен парк „Шуменско плато“, на включването на гражданите, образователни и други институции, МБАЛ, бизнеса и сектора на НПО. Ще се залесява чрез инициативи, кампании и доброволчески акции, за да се гарантира устойчивост и участие на подрастващите като част от екологичното възпитание в общината.

За есенния сезон на 2025 г. са избрани пилотно няколко конкретни локации на територията на град Шумен - улици, междублокови пространства и свободни зелени площи. Програмата до края на 2025 г. е с пилотен характер и ще тества ефективността на организацията, подбора на растителните видове и степента на участие на гражданите.

Указанията на кмета за изготвянето на Програмата се базираха на значителното застаряване и заболяване на част от дърветата, достигнали пределна възраст и в недоброто биологично състояние. Продължителното засушаване и новите болести и вредители също влияят отрицателно. На някои места възникна масово съхнене и изгниване на иглолистни дървета, които в последните месеци бяха отстранени по указания на общинската комисия, определила 70 сухи и заболели дървета като рискови.

С Програмата ще се възстанови екологичния баланс и ще се предприеме устойчиво подновяване на растителността. Така ще се неутрализират климатичните аномалии и ще възстановят екосистемите. Значителна цел е да се изгради чувство за отговорност, намаляване на вандализма и опазване на зелената система на Шумен. Програмата предвижда през следващите две години постоянна актуализация на зелените площи за зацветяване и залесяване.