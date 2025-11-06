Президентското вето за "Лукойл" спешно влезе в дневния ред на депутатите

По-малко от 24 часа след като президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 24 октомври т.г. Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, депутатите подхванаха преодоляването на ветото.

Вчера държавният глава се противопостави на идеята продажбата на активи на „Лукойл" да става само след решение на Министерския съвет, което преди това е одобрено от Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС).

Днес депутатите прекъснаха дебатите по законовите изменения, насочени срещу спортното хулиганство - за да се проведе извънредно заседание на енергийната комисия. А на нея набързо бе преодоляно президентското вето. След възобновяването на заседанието пък бе поискана нова почивка - този път за извънреден председателски съвет, за да се обсъди включването на нова точка, свързана с измененията.

След почивката председателката на парламента Рая Назарян обяви, че днес влиза ново обсъждане на Закона за насърчаване на инвестициите - като точка 4 от днешния дневен ред. Мнозинството я подкрепи.