30-годишен рани с нож по-възрастен мъж при скандал пред заведение за бързо хранене в Пловдив

Мъж е пострадал при скандал пред заведение за бързо хранене в пловдивския квартал "Тракия", съобщиха от полицията.

Около 2 ч. вчера дежурен автопатрул на Пето районно управление бил насочен към мястото, а проверката му установила, че при спречкване помежду им 30-годишен мъж нанесъл порезна рана с нож по ръката на по-възрастния си опонент.

След оказана медицинска помощ пострадалият е освободен за домашно лечение. Нападателят е задържан за едно денонощие. По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.