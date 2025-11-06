Трафиканти ползват тениски с надпис "полиция", жени в бандите снимали мигрантите, за да получат плащане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафиканти на мигранти, заловени след мегаакцията на службите в сряда, са използвали фалшиви тениски с надписи "Полиция" и "Миграция", съобщиха на брифинг от МВР и прокуратурата. "Това е престъпление по Наказателния кодекс", предупреди директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов.

5 банди за трафик на бежанци са разбити при акцията, каза директорът на СДВР Любомир Николов. Досъдебните производства са на различни места в страната. Повдигнати са обвинения на хора от високите нива в престъпните организации.

В една от тях е имало и жена. Тя се е возила в колите, с които са превозвани мигрантите, навигирала ги е и е снимала хората като доказателство, че услугата е извършена, за да има плащане. Пари в кеш не се използват, продължават разплащанията с метода "хавала", казаха разследващите.

Трафикантите вече не ползват линейки и друг специализиран транспорт да превозват хората към Европа. Правят двойни дъна в багажниците, където тъпчат бежанците.

За трафик на един човек цената е между 3 и 5 хиляди евро.

Обвинените като организатори на 5-те разбити канала вече имат присъди за същото престъпление, както и за други като кражби.

"Очевидно не са подействали превантивно", каза Антон Златанов.

Най-много нелегални мигранти се залавят до Ихтиман и Сливница, казаха от Окръжната прокуратура в София.