Облачно и дъждовно остава времето и през почивните...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Засякоха търговия с дрехи менте в Пловдив и Карлово

24 часа Пловдив онлайн

1600
Дрехи - менте. Снимката е илюстративна. Снимка: МВР

Нерегламентирана продажба на фалшиви маркови дрехи беше пресечена при спецакция вчера от служители на Трето РУ, съобщават от пловдивската полиция. При проверка в търговски обект на територията на район „Северен" униформените открили и иззели близо 100 артикула, обозначени с лого на световноизвестни производители, без необходимите документи от правопритежателя.

Междувременно 51 спортни екипи и 14 якета са конфискувани при подобни действия в защита на патентното право от служителите на реда в Карлово. Документирането на установените случаи на незаконна търговска дейност продължава.

Дрехи - менте. Снимката е илюстративна. Снимка: МВР

