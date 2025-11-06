Засякоха търговия с дрехи менте в Пловдив и Карлово

Нерегламентирана продажба на фалшиви маркови дрехи беше пресечена при спецакция вчера от служители на Трето РУ, съобщават от пловдивската полиция. При проверка в търговски обект на територията на район „Северен" униформените открили и иззели близо 100 артикула, обозначени с лого на световноизвестни производители, без необходимите документи от правопритежателя.
Междувременно 51 спортни екипи и 14 якета са конфискувани при подобни действия в защита на патентното право от служителите на реда в Карлово. Документирането на установените случаи на незаконна търговска дейност продължава.