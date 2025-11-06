Засякоха търговия с дрехи менте в Пловдив и Карлово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нерегламентирана продажба на фалшиви маркови дрехи беше пресечена при спецакция вчера от служители на Трето РУ, съобщават от пловдивската полиция. При проверка в търговски обект на територията на район „Северен" униформените открили и иззели близо 100 артикула, обозначени с лого на световноизвестни производители, без необходимите документи от правопритежателя.

Междувременно 51 спортни екипи и 14 якета са конфискувани при подобни действия в защита на патентното право от служителите на реда в Карлово. Документирането на установените случаи на незаконна търговска дейност продължава.