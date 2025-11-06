ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето и през почивните...

Задържаха иманяр от Арчар с незаконно добити антични предмети

Валери Ведов

Иманяр от видинското село Арчар бил задържан вчера в полицейския арест за срок до 24 часа вчера. В двора на имота на 56-годишният жител на селото служителите на реда открили и иззели три каменни предмета, носещи белезите на археологически обекти от античността.

Откритите артефакти вероятно са от римският град и крепост Рациария, намиращ се край Арчар. От години археолози от Видин и от цялата страна извършват там проучвания и разкопки. След като археолозите откриха там преди години златно съкровище от накити, иманярите също извършват незаконни разкопки, често увреждайки досегашните разкрития.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието в присъствието на археолог от регионалния исторически музей във Видин. Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

