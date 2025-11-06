Само един от трима готов да защити демокрацията, един от пет ще е доброволец във война (Графики)

Всеки трети от пълнолетните български граждани изразява готовност да изложи на риск личния си живот, за да защити демокрацията, а всеки пети заявява готовност да се запише като доброволец в случай на война. Между двете групи има висока степен на припокриване, което показва наличието на солидна връзка между гражданската смелост и готовността за защита на страната от външна заплаха.

Това става ясно от доклад за обществените нагласи към демокрацията в България през 2025 година, изготвен от Институт „Отворено общество – София" на база на данни от национално представително изследване на общественото мнение, поръчано от института и проведено на терен от „Алфа рисърч".

В изследването, реализирано през септември тази година, 33% от анкетираните заявяват, че биха защитили демокрацията с цената на личната си сигурност, а 28% споделят, че биха го направили, дори ако това им коства да станат обект на очерняща кампания. Тези дялове означават, че приблизително един милион и 500 хиляди български граждани на декларативно ниво са готови да поемат лични рискове, за да защитят демократичния ред в страната.

В същото време, приблизително 21% от пълнолетното население (около един милион души) изразяват готовност да станат доброволци в армията, гражданската отбрана или гражданската защита в случай на война.

От данните се вижда, че между групите, изразяващи готовност за доброволчество по време на война и готовност да се защитава демокрацията с поемане на личен риск има значително застъпване. Сред заявилите готовност да защитят демокрацията делът на тези, които са готови да се запишат като доброволци по време на война (44%) е двойно по-голям от средния за страната (21%). Склонните за защитят демокрацията на практика формират около две трети от всички, заявили готовност да станат доброволци по време на война.

Данните дават известно основание да се допусне, че хората между 45 и 59 години по-често отколкото тези от останалите възрастови групи (по-млади и по-стари) са склонни да защитават демокрацията, като 41% от тях заявяват подобна готовност при 33% средно за страната. Тази възрастова група (26%) и най-младите на възраст между 18-29 години (25%) също така по-често от останалите заявяват готовност да станат доброволци в случай на война.

В цитирания доклад са представени данни от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната в периода 6-16 септември 2025 година по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на респондентите. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота по признаците пол, възраст и образование. Проведени са 1000 ефективни интервюта. Максималната стохастична грешка при 95% гаранционна вероятност и при 50-процентен дял е ±3,1%. Изследването на терен е проведено от „Алфа Рисърч" по поръчка и с финансиране от Институт „Отворено общество – София". В доклада са използвани и данни от предходни изследвания, осъществени от или по поръчка на Институт „Отворено общество – София". Анализът и интерпретацията на данните са осъществени от екип на Институт „Отворено общество – София.