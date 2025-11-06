Община Несебър монтира соларно осветление по крайбрежната алея до Равда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Несебър монтира временно соларно осветление в отделни участъци от трасето на крайбрежната алея, свързваща Равда и Несебър.

Благоустрояването на зоната е предприето във връзка с нарастващата пешеходна активност по съществуващата в момента пътека, включително и в тъмната част на денонощието.

Проектирането на бъдещата крайбрежна алея между Равда и Несебър подлежи на съгласуване с компетентните министерства и институции. До приключване на необходимите процедури, Община Несебър предприема временни мерки за осигуряване на по-добра осветеност и безопасност за пешеходците в района.

След изграждането на самата алея, настоящото осветление ще бъде преместено и заменено с ново алейно осветление, което ще допълни модерната визия на крайбрежния район.