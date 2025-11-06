Шофьор блъсна жена в Балчик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автомобил блъсна жена на улица в Балчик, тя е със счупено рамо, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На 5 ноември, около 6:20 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие на около 10 метра преди пешеходна пътека по ул. "Христо Ботев" в град Балчик.

Установено е, че лек автомобил „Опел", управляван от 63-годишен мъж, е ударил пресичаща пътното платно жена на 54 години.

След инцидента тя е прегледана в болницата в Добрич, установена е счупена раменна става и е освободена за домашно лечение.

Взетите проби за алкохол на шофьора са отрицателни.