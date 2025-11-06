ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето и през почивните...

Пияна жена изхвърли кучето си от шестия етаж в Несебър, било болно

Йоркширски териер СНИМКА: Pixabay

Жена изхвърли кучето си от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър, съобщиха от ОДМВР-Бургас. 

Кучето е открито мъртво в двора на кооперацията, намираща се на ул. "Васил Левски" № 4 А. Инцидентът е станал вчера, а сигналът е подаден от живущи в сградата, които съобщили за умряло кученце от породата йоркширски териер.

Установено е, че кучето е било изхвърлено от собственичката му - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата. Тествана е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,54 промила. Жената е задържана за срок до 24 часа.

