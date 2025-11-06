ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след половината...

Млад мъж изхвърлил вейп с дрога при вида на дежурни полицаи в Берковица

Камелия Александрова

Младеж захвърлил вейп и тръгнал да бяга из парк в Берковица, след като видял, че насреща му се задават полицаи, съобщават от полицейската дирекция в Монтана.

Случаят е от вчера в парк "Свети Георги Победоносец" в Берковица. В градчето се е провеждала специализирана операция за противодействие на престъпления по линия на притежаване на наркотични вещества. Служители на реда патрулирали в района и виждайки ги, млад мъж директно побягнал, хвърляйки на земята нещо.

Униформените набързо спипали гузния беглец, а предметът, който метнал, се оказал  вейп с пълнител, съдържащ синтетичен канабиноид.

Младежът е арестуван. Той е на 23 години от Монтана. Вейпът е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 а, ал. 3 от НК. 

