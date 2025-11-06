Борисов събра бизнеса и финансовото министерство, за да се разберат

Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната ми среща между представители на правителството и работодателските организации. Това съобщи в своя фейсбук публикация лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП.

Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството.

Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме. Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции", посочва още той.

В сряда бизнесът отложи приемането на трите проектобюджета за следващата година, като бойкотира тристранката в сряда. По план правителството трябваше да ги гласува на заседанието си, но заради отказа на работодателите отложи точката.

"Няма никакъв смисъл да сме печат на бюджет, който е неадекватен и вреден за страната ни. В него няма нито една реформа. Това хеликоптерно раздаване на пари трябва да спре За нас бюджетната процедура не се спазва и ние няма да участваме в НСТС", каза председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели Румен Радев. И обясни, че отказът им от участие не означава, че правителството не може да вкара бюджета за обсъждане в Народното събрание.

Бизнесът не е съгласен с минималната заплата от 620,20 евро. За тях е проблем и ръстът на максималния осигурителен доход от 2352 евро, който е 11%. (4600 лв. – ръст от 11,4%, а в същото време оставането на тавана на пенсиите. Те отбелязват и че в администрацията не е направена нито една реформа, както и задължителното ползване на държавно одобрен софтуер в търговските обекти.

Според четирите работодателски организации повишаването на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд "Пенсии") и двукратното увеличение на данъка върху дивидента са действия в обратната посока и ще предизвикат верига от необратими процеси