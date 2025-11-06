"Да, България": Христо Иванов не е бил на срещи за изпиране на Пеевски

Бившият лидер на "Да, България" Христо Иванов не е бил по срещи нито за сваляне на санкциите на Делян Пеевски, нито за "изпирането му". Това увериха наследниците му Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, след като самият Пеевски сутринта разказа за такива разговори.

"Категорично Христо Иванов не е присъствал на среща, каквато беше цитирана преди малко от Делян Пеевски. Вчера той категорично обори всички подобни твърдения. Не е присъствал на такава среща и не е участвал в такъв разговор, нито в разговори за изпирането му", заяви Мирчев.

Темата "Магнитски" в парламента се отвори вчера сутринта от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който разказа, че с Христо Иванов, Кирил Петков и Асен Василев са обсъждали как да свалят американските санкции от Пеевски. Отделно самият Борисов лобирал пред Великобритания за техните рестрикции. После и Иванов, и британското посолство отрекоха думите му. Сутринта обаче и Пеевски разказа подобна история - в неговия кабинет се събрали Борисов, Петков, Василев и Иванов. Лидерите на ПП-ДБ му предлагали контактите си, за да го измъкнат от санкциите. Василев дори искал справки от НАП, че Пеевски няма задължения.

"Трябва да е ясно, че това не е бюджетът на ГЕРБ и Борисов, а на ДПС, на (Йордан) Цонев и на (Делян) Пеевски. Първото министерство, което е дадено на концесия - по думите на Борисов, е Министерството на финансите, дадено на ДПС", каза Мирчев.