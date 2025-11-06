Превозвачът Петко Ангелов: Който иска, да идва и да вози в Пловдив!

Договорът за 13 линии изтича след дни, съветник от ГЕРБ нарече поредното отлагане на точката срамно

Още малко ще ги почакам и който иска, да идва и да обслужва градския транспорт на Пловдив.

Това заяви пред "24 часа" превозвачът Петко Ангелов, след като местният парламент след два часа дебати за пореден път отложи обявяването на конкурс за 29-те линии във втория град на България. Предложението на кметската администрация бе те да се пуснат за 10 години в един пакет. Това обаче срещна съпротива от страна на опозицията. И точката бе отложена за втори пореден път до следващата сесия.

В момента линиите в Пловдив се обслужват с временни 1-годишни договори. За 13 маршрута контрактът изтича след 5 дни. Превозвачът Ангелов е в правото си да откаже да изпълнява тези курсове и така градът може да се окаже без транспорт. Ще изчакам още малко и който иска, да идва да вози в Пловдив, предупреди Ангелов.

Опозицията от ПП-ДБ специално докара на днешната сесия депутата Манол Пейков, който заяви, че транспортът в Пловдив е допотопен. "Рейсовете са нередовни, мръсни. В София и Бургас таксуването става с дебитна карта, а тук още късат билетчета. Испанската "Индра", която трябваше да направи чудеса, получи едни милиони, които бяха хвърлени в кладенеца. Да давате за следващите 10 години напред на една фирма градския транспорт, поставяте на карта бъдещето на този град", заяви Пейков. И предложи договорът да бъде до края на мандата, тоест за 2 години.

Кой бизнесмен ще се съгласи на такива условия, попита съветникът от ГЕРБ Гошо Къчков. Според него няма частен превозвач, който да инвестира в нови рейсове за такъв кратък период на договора. А кметът Костадин Димитров припомни, че драмата с градския транспорт на Пловдив е започнала през 2007 г. при управлението на Иван Чомаков, когато общинското дружество е било приватизирано. Кметът припомни, че Пловдив е одобрен за финансиране, с което да закупи 20 електробуса.

По думите му в новата поръчка имало клауза, която предвижда с 1-годишно предизвестие прекратяване на договора, ако новоизбраният превозвач не изпълнява условията.

"Общински съветник съм от 2003 г. насам. Абсурдно е всички линии да се дадат на една компания. По-добре е да се обособят на 4 пакета, както и и 50% от автобусите да са с платформи за трудноподвижни и майки с колички", поиска той, но предложението му не мина.

Славчо Атанасов от "Съединени за Пловдив" обясни, че транспортът е крайно недостатъчен. "Вчера съм чакал 40 минути автобус №66, за да се прибера вкъщи. Ако една линия не се обслужва от 8-10 автобуса, хората висят по спирките", даде пример той. И сравни, че при неговото управление, когато Пловдив е бил населяван с поне 100 000 по-малко, са се движили из града 290 автобуса и 40 тролея. Сега превозните средства били със 100 по-малко, а населението вече минавало 450 000 души. Според него е опасно, когато градският транспорт е само в едни ръце.

"Тези 20 електрически автобуса няма да дойдат в рамките на този мандат. А и могат да обслужват само две от общо 29-те линии", изтъкна Атанасов. Той се обърна към зам.-кмета по транспорта Александър Държиков. "И Ханибал да бяхте, без достатъчно войници (автобуси) няма как да решите проблема. Трябват още минимум 80 рейса, за да се оптимизира схемата", посочи бившият кмет.

А колегата му Борислав Инчев поиска създаване на още една общинска транспортна фирма, а срокът на новата поръчка да е за 6 г. Това обаче не беше прието.

Кметът Костадин Димитров видимо се подразни на поредното отлагане на точката. "Искаме качествен транспорт, но как да оборудваме рейсовете за електронно таксуване, когато те се движат с временни договори. Когато точката се отлага непрекъснато, няма как да стане", заяви той.

Съветникът от ГЕРБ Стефан Шилев определи днешното гласуване като срамно. Според него във въздуха витаело някакво договаряне и това била причината за мотаенето.