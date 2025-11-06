Русе почете професионалния празник на полицейските служители с церемония

С тържествена церемония пред сградата на ОДМВР – Русе днес бе отбелязан професионалният празник на служителите на Българската национална полиция. Събитието започна с водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Негово Преосвещенство Главиницкия епископ Макарий и свещеници от Русенската Света митрополия, след което бяха поднесени венци и цветя пред монумента „Признателност и слава" – в знак на почит към поколенията служители, посветили се на обществения ред и сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Тържеството продължи с връчване на награди на най-отличилите се служители от всички структури на ОДМВР-Русе.

Община Русе засвидетелства своето уважение към труда на полицаите. На церемонията присъстваха кметът Пенчо Милков, директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност" Георги Игнатов и ст. инспектор Ивайло Топалов – началник на група „Общинска полиция".

В приветствието си кметът Пенчо Милков подчерта, че изборът да служиш в униформа е избор на отдаденост и саможертва за цял живот. „Благодарен съм на вас и на вашите семейства за смелостта и усилията ви във времена, които стават все по-непредвидими. Общината ще продължи да ви подкрепя – както морално, така и чрез подобряване на условията за работа. Работим рамо до рамо и ще продължим да го правим", заяви кметът.

Директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров отчете постигнатите резултати и подчерта, че дирекцията работи активно за намаляване на пътния травматизъм и повишаване на обществената сигурност.

Окръжният прокурор Радослав Градев акцентира върху високото ниво на сътрудничество между институциите, което гарантира спокойствието на русенци.

Сред гостите на събитието бяха още областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев, директорът на Регионална дирекция „Гранична полиция" ст. комисар Димитър Чорбаджиев, представители на местната, на държавната власт и на обществеността на града, които изразиха своята признателност към служителите на реда за всеотдайната им работа.

В честването на празника беше включена демонстрация на полицейска техника и оборудване, както и възможност за запознаване с работата на различни служебни екипи от ОДМВР – Русе и екип на пожарната от РДПБЗН – Русе.