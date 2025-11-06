ДСБ за детската болница: Здравният министър да обясни защо е приел оставките и крита ли е информация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ако е крита техническата документация на обществената поръчка от обществения съвет, това е повод за оставка, каза Йордан Иванов

Имаме чисто същински нов национален скандал от днес - случая с оставката на Обществения съвет за изграждането на Национална детска болница.

Това заяви в кулоарите на парламента Йордан Иванов от ДСБ малко след като по-рано днес от обществения съвет обявиха оттеглянето си.

"Това е силно притеснително събитие. Този орган беше гаранция за прозрачност на процеса", добави той. Иванов смята, че здравният министър Силви Кирилов е приел оставките "по необясними причини", а процесът по изграждането на детската болница е делегитимиран.

ДСБ отправи и конкретни искания:

Първото е да има изслушване на министъра и ресорния му заместник в парламента, за да се разбере наистина ли е била "скрита техническата документация на обществената поръчка от обществения съвет". Ако това е вярно, това е повод за оставка, каза Иванов.

Освен това формацията иска от Силви Кирилов да представи план за това как ще продължи изграждането на болницата.

Вместо министърът на здравеопазването да се извини, той приема оставката, гневен бе Иванов.