Свидетел по делото "Коцев" поиска отстраняването му от поста кмет на Варна

Втори сигнал по повод отпуската на Благомир Коцев е получен в ОИК - Варна. Този път той е подаден от Биляна Якова – дългогодишен ръководител на проекта за интегриран градски транспорт на Варна.

Първият беше подаден в понеделник от 21-годишния студент Дамян Александров Христов, настояващ за отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на Варна.

Общинската избирателна комисия във Варна е започнала проверка по двата сигнала за полагаемия отпуск на кмета Коцев, който беше задържан на работното си място на 8 юли и оттогава е в софийски арест.

Сигналът на Якова е за установяване на незаконосъобразно ползване на отпуск и основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на Коцев като кмет.

Тя апелира за незабавни действия по предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

Якова беше уволнена при управлението на Коцев, а през април миналата година общинската администрация подаде сигнал до прокуратурата за нанасяне на "особено големи финансови щети в системата на градския транспорт" от страна на Биляна Якова.

В сигнала си тя твърди, че от 1 август Коцев не изпълнява задълженията си, без да има законово основание за това и смята, че от тази дата започва да тече периодът на "неоснователно неизпълнение на задълженията му", който вече надвишава месец.

А според закона, който тя цитира, пълномощията на кмета се прекратяват предсрочно, при неоснователно неизпълнение на задълженията му за повече от един месец.

Тя се позовава и на решение на Върховния административен съд, според което кметовете не могат да прехвърлят неизползван платен отпуск от предходна в следваща година и нямат право на неплатен, какъвто в момента използва Благомир Коцев.

Биляна Якова е един от свидетелите по делото "Коцев".