КЕВР: Бонусите ни не са 1 млн. лв. за 5 човека, а 885 хил. за 28 човека

Бонусите, които са раздавани миналата година в Комисията за енергийно и водно регулиране не са 1 млн. само за петимата членове на комисията. Сумата е 885 хиляди лева и е изплатена на 28 служители на енергийния регулатор. Това заявиха пред "24 часа" от КЕВР по повод твърдения на съпредседетеля на ПП-ДБ Ивайло Мирчев, направени в сряда.

Мирчев твърдеше също, че Българската служба за съвети в земеделието е удвоила персонала си през последните 2 години, а председателят й си гласувал бонус от 31 хил. лева. В КФН пък членовете на комисията получили по 40-50 хиляди лева през годината, а шефът на Сметната палата е взел над 110 хиляди лева.