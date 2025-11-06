ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетел по делото "Коцев" поиска отстраняването м...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21661068 www.24chasa.bg

Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари на ГКПП Лесово

1068
Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"

Общо 6110 кутии (122 200 къса) контрабандни цигари са задържани при две проверки на товарни автомобили на Граничния контролно-пропусквателен пункт (ГКПП) ”Лесово”. Стоката е била предназначена за пазарите в Нидерландия и Белгия, съобщиха от Агенция ”Митници”.

Единият от случаите е от 3 ноември с товарна композиция, управлявана от турски гражданин, който е декларирал, че превозва групажна стока за Нидерландия. При съвместна проверка с "Гранична полиция" митническите служители откриват в товара кашони общо 5040 кутии (100 800 къса) недекларирани цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол.

Други 1070 кутии са намерени при проверка на товарен автомобил в края на октомври, допълниха от Агенция ”Митници”. Водачът – отново турски гражданин, е представил документи, че превозва за Белгия алуминиеви профили.

Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"
Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"
Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"
Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"

Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"
Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"
Задържаха над 6100 кутии контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание