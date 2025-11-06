ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гейзер извира от улица в Пловдив, гражданин: Идвам с въдицата!

24 часа Пловдив онлайн

1216
Водата извира от тротоара. Снимка: Фейсбук/КОМАТЕВЦИ ЗА КОМАТЕВО - сдружение с нестопанска цел

Вода блика като гейзер във въздуха на ул. "Лозарска", сигнализират жители на пловдивския квартал "Коматево". По тротоара и пътното платно до номер 37 се е образувала голяма локва. 

Причината за гейзера е водопроводна авария, се съобщава на сайта на ВиК. От дружеството уверяват, че тя ще бъде отстранена до 17 ч. днес. 

Под снимка, качена в една от групите на квартала, пловдивчани се шегуват с повредата. "Идвам с въдицата, кълве ли", пита гражданин. Друг се зарича да слага ботуши, а жена иронично отбелязва, че коматевци са се сдобили с нов фонтан. 

