Гейзер извира от улица в Пловдив, гражданин: Идвам с въдицата!

Вода блика като гейзер във въздуха на ул. "Лозарска", сигнализират жители на пловдивския квартал "Коматево". По тротоара и пътното платно до номер 37 се е образувала голяма локва.

Причината за гейзера е водопроводна авария, се съобщава на сайта на ВиК. От дружеството уверяват, че тя ще бъде отстранена до 17 ч. днес.

Под снимка, качена в една от групите на квартала, пловдивчани се шегуват с повредата. "Идвам с въдицата, кълве ли", пита гражданин. Друг се зарича да слага ботуши, а жена иронично отбелязва, че коматевци са се сдобили с нов фонтан.