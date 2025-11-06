ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетел по делото "Коцев" поиска отстраняването м...

Дрогиран мина на червено, заби се в тротоара до болницата в Бургас

Тони Щилиянова

УМБАЛ Бургас

32-годишен дрогиран шофьор предизвика зрелищна катастрофа в Бургас днес преди обед, разминавайки се като по чудо без пострадали хора.

Около 12.23 ч. в района на кръстовището на ул. "Струга" и "Стефан Стамболов" лек автомобил "Форд Куга", движещ се от кръгово кръстовище "Трапезица" в посока УМБАЛ - Бургас, управляван от 32- годишен карнобатлия, изпреварва чакащите на червен светофар автомобили отляво и навлиза в лентата за насрещно движение.

След това блъска странично лек автомобил ауди като при сблъсъка фордът отскача и спира в крайпътен озеленителен пояс от страната на к-с "Зорница".

Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Пробата на 32-годишния водач на форда се оказва положителна за употреба на амфетамин и метамфетамин.

Установено е също, че до момента шофьорската му книжка е била отнемана два пъти за шофиране след употреба на алкохол. 32- годишният карнобатлия е задържан за срок да 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

