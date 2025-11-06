ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след половината...

Хванаха 14 пияни и 11 дрогирани зад волана през изминалия ден

Полиция

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други четирима - с над 1,2 на 1000, двама водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 11, а двама са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

15 101 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 762 водачи и пътници. Съставени са 4776 фиша и 670 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

