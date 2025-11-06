Красимир Вълчев: Децата и учениците губят много време в онлайн пространството

Зависимостта на учениците към телефоните и екраните е голям проблем, каза пред журналисти в Пещера министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. В коментар по повод Закона за забрана на мобилните телефони в училищата от другата година той посочи, че в много от училищата има пълна или частична забрана за мобилните телефони и сега, но по-големият проблем е извън училището. Вълчев апелира към родителите да ограничават възможно най-много децата си от употребата на устройства. "Длъжни сме да говорим по тази тема, защото, когато нещо вреди, трябва да се обърне внимание. Екраните трябва да се използват за образователни цели, а не да убиват концентрацията. Децата и учениците губят много време в онлайн пространството, като така губят времето за придобиването на други умения", добави още образователният министър.

Според Красимир Вълчев основните предизвикателства пред образователната система остават интегрирането на всяко едно дете и придобиването на функционална грамотност. По думите му трябва да се пречупи културата на учене. "Имаме добри резултати до четвърти клас, но в по-горните класове има проблеми и това се дължи на амбициозните учебни програми", отбеляза Вълчев. Той подчерта, че е важно учениците да учат с разбиране и да се постави акцент върху възпитателната функция на образованието, предаде БТА.

Министърът на образованието и науката е на посещение в гр. Пещера за откриването на обновените сгради на Основно училище "Любен Каравелов" и Средно училище "Св. Климент Охридски". Той ще се срещне с директори и учители от училищата и детските градини в общината.