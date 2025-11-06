ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след половината...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21661695 www.24chasa.bg

Остава в ареста софиянец, ритал майка си в гърдите

2456
СНИМКА: Pixabay

По искане на Софийска районна прокуратура, съдът задържа под стража 35-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31.10.2025 г. в 13,30 часа в ж.к. „Люлин" в гр. София, обвиняемият И.П. е нанесъл удар с крак в гръдния кош на майка си. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа. И.П. е осъждан. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Прокурор е внесъл искане до Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо И.П. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание