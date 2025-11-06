Остава в ареста софиянец, ритал майка си в гърдите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Софийска районна прокуратура, съдът задържа под стража 35-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31.10.2025 г. в 13,30 часа в ж.к. „Люлин" в гр. София, обвиняемият И.П. е нанесъл удар с крак в гръдния кош на майка си. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа. И.П. е осъждан. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Прокурор е внесъл искане до Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо И.П. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.