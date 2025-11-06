Избраха д-р Красимир Вальов временно да поеме затъналата МБАЛ "Св. Мина" в Пловдив

Не е преставал да преглежда, да лекува и да помага на пациентите си, а пред кабинета му винаги има опашка

Д-р Красимир Вальов, изтъкнат ортопед и доказан здравен шеф в годините, събра внушителните 32 гласа, с които беше избран временно да оглави затъналата в дългове МБАЛ "Св. Мина" в Пловдив. Тя от години е в хроничен финансов недостиг, а в същото време се намира в центъра на Пловдив и разполага с много добра база.

Д-р Вальов се наема да я вдигне на крака - доказал го е, че може като управител на ДКЦ "Пловдив" в продължение на 12 години. Беше за година и половина и управител на Комплексния онкологичен център.

"Той понесе страшна несправедливост като шеф на КОЦ-а, но доказа своята невинност. Сега се заема с най-тежката задача - да изправи закъсалата от много години общинска болница и вярвам, че ще има положителен резултат", заяви съветникът от ГЕРБ Веселин Маневски.

Д-р Вальов беше оправдан от Върховния касационен съд за покупката на томограф за Онкодиспансера. Не е преставал да преглежда, да лекува и да помага на пациентите си, а пред кабинета му винаги има опашка от чакащи да получат квалифицирана помощ.

"Завършил съм Медицинския университет в Пловдив. Имам 36 години трудов стаж. Специализирал съм ортопедия във Военно-медицинска академия. Имам магистратура по здравен мениджмънт. С двама синове съм, единият от които е лекар, както и две внучки", представи се на съветниците д-р Вальов.

Тепърва за позицията се подготвя конкурс.