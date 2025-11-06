ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след половината...

Шофьор на ученически автобус издъхна зад волана в Златоград

Валентин Хаджиев

Опитният шофьор е успял да спре автобуса преди да настъпят по-тежки последици. СНИМКА: Архив

66-годишен шофьор на ученически автобус издъхна зад волана в Златоград. Той се е почувствал зле по време на движение, но е успял да спре превозното средство на прав участък в града, като по този начин е предотвратил възможен по-тежък инцидент.

В автобуса по това време не е имало пътници.
Мъжът е от село Върлино, община Неделино. Пристигналият на място полицейски екип разбил едно от стъклата, за да достигнат до шофьора, който вече не е давал признаци на живот.

По непотвърдена информация мъжът е получил инфаркт. Същия ден автобусът е трябвало да премине технически преглед. Органите на реда извършват проверка по случая.

