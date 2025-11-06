Одобриха: Нов комплекс с 24 сгради, 11 детски центъра и паркове в кв. "Филипово" в Пловдив

Апартаментите ще наброяват близо 2500, а обитателите - около 6000

Предвидени са паркинги за над 5000 автомобила

Зелена светлина от Общинския съвет на Пловдив получи изграждането на нов модерен жилищен комплекс с 24 сгради до 50 метра височина, 11 детски центъра, магазини, хотел и паркове в квартал "Филипово". Той ще изникне в карето между булевард "Дунав", „Голямоконарско шосе", жп линиите от север и ул. „Победа".

Очаква се да бъде населен от 6000 жители до 2040 година.

Проектът претърпя преработка, след като на предишната сесия съветниците го върнаха. Сега отчетоха, че са спазени голяма част от препоръките им.

"Предложеният подробен устройствен план е много добро решение, който урежда въпроса и с прокарването на бул. "Северен". Самите проектанти са се съобразили с нашите препоръки и са предвидили подземни паркинги на две нива с 4628 места плюс 473 надземни. Така ще могат да спират над 5000 автомобила", изтъкна съветникът от БСП арх. Костадин Палазов. Единственото му опасение е, че този транспортен поток сутрин и вечер ще натовари съседните улици. Палазов похвали проектантите, че са отредили повече площи за озеленяване. Предвиждат се над 60 000 кв. метра за това. Отделно е включена зеленина и по покривите на сградите.

Апартаментите ще наброяват близо 2500, от които 68 ще са четиристайно, 520 - тристайни и 1840 - двустайни. Жилищата ще са варират от 75 кв. метра до 175 кв. м.

Най-големи дебати имаше за наличие на детска градина, каквато липсва в проекта. За сметка на това са предвидени 11 детски центъра, които ще могат да поемат близо 2500 деца.