Пробация за шофьор, ударил мъж на пътното платно, който починал

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен подсъдим по дело за причинена по непредпазливост смърт при пътнотранспортно произшествие и му наложи наказание пробация, включващо пробационните мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 2 години с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 2 години.

36-годишният мъж е признат за виновен по обвинението, че на 27 януари 2024 г. в добричкото село Победа при управление на товарен автомобил – микробус, след нарушаване на разпоредба от Закона за движение по пътищата, според която „водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението", причинил по непредпазливост смъртта на мъж от същото село, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия.

Според описаното в обвинителния акт пострадалият се е намирал в легнало положение върху пътното платно, успоредно на движението. Той е бил под алкохолно повлияване.

Делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обвинителния акт. Наказанието му е определено при наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, сред които и обстоятелството, че пострадалият с поведението си е допринесъл за настъпване на произшествието. Съдът не наложи на подсъдимия наказание „лишаване от право да управлява МПС" и го оправда по обвинението да е нарушил и правило от Закона за движение по пътищата, според което "водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие".