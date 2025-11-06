Посланикът на Япония Хисаши Мичигами получи орден „Мадарски конник“ от Румен Радев

Президентът Румен Радев удостои посланика на Япония в България Хисаши Мичигами с орден „Мадарски конник“ първа степен за приноса му към развитието на отношенията между двете държави.

На церемонията в Гербовата зала на президентството държавният глава благоради на посланик Мичигами за активната му работа за съхраняването и задълбочаването на политическите контакти, както и за насърчаването на търговско-икономическите връзки и културния обмен.

Радев подчерта, че Япония се ползва в България с изключителна популярност и уважение като държава с върхови постижения в икономиката, науката и технологиите, както и с богата култура и традиции. Той припомни, че отношенията между двете страни, които датират от десетилетия, са били укрепени по време на прехода на България към демокрация, когато Япония оказва значителна икономическа и техническа помощ.

Днес България и Япония са партньори, споделящи общи демократични ценности и принципи, както и активен политически диалог, посочи президентът. Той изтъкна, че по време на мандата на посланик Мичигами са реализирани редица важни визити и инициативи, включително участието на България в Световното изложение в Осака.

Румен Радев припомни подписването на съвместната декларация за стратегическо партньорство между двете страни през май тази година. По думите му тя е изключително важна стъпка в историята на отношенията между България и Япония и логичен резултат от приятелството, доверието и уважението между двата народа, пише БТА.

Предизентът допълни, че по време на мандата на японския посланик е разширена и правно-договорната база между София и Токио, като са подписани меморандуми за сътрудничество в области като енергийната трансформация, туризма, дигиталните технологии и иновациите.

Радев отбеляза и активната работа на посланика за насърчаване на търговско-икономическите връзки, провеждането на бизнес форуми и посещения на японски делегации в България. Той оцени високо приноса на Япония и в подпомагането на държавите от Западните Балкани. „Високо ценим усилията Ви за развитието на културното и образователното сътрудничество, както и за популяризирането на японския език в България“, допълни Румен Радев.

В отговор посланик Хисаши Мичигами благодари за високото отличие и изрази признателността си за сътрудничеството и приятелството, които е срещнал в България. Той посочи, че е огромна чест да служи в България през последните две години. Срещнах много трудолюбиви и сърдечни хора, а подписването на стратегическото партньорство между нашите страни е важен момент в дипломатическата ми кариера, добави дипломатът.

Мичигами подчерта, че вижда голям потенциал за развитие на сътрудничеството между България и Япония в образованието, науката и бизнеса. „Япония има високи постижения в образованието и иновациите и може да бъде полезен партньор на България“, допълни той.

Посланикът изрази благодарност към българските институции и народа за оказаното гостоприемство и пожела успех в бъдещото развитие на двустранните отношения.