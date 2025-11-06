ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж преби жена в София, тя почина. Не е ясно дали е от ударите или от цироза

Димитър Мартинов

[email protected]

23004
Полиция

Мъж преби жена на столичен строеж, а тя почина, но не е ясно дали от ударите.

По първоначални данни побоят станал на строежа, на който мъжът работел като охранител. Тя била бездомна. Затова мъжът я настанил на строежа. След конфликт я ударил няколко пъти.

Засега не е ясно дали случаят е убийство, тъй като жената няма такива травми. Проверява се дали не е починала от цироза - има данни, че системно злоупотребявала с алкохола.

Мъжът не е бил криминално проявен. Полицията обаче го издирвала за установяване на адрес, тъй като бил призован като свидетел по дело.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

