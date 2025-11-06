Нямало промяна в параметрите на бъдещата детска болница

Няма промяна в параметрите на бъдещата детска болница, предстои обявяване на задание за проектирането ѝ. Това каза пред журналисти Десислава Малинова, директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Вече сме във фаза 3, която предвижда проектиране и строителство на националната детска болница. Важни документи бяха приключени тази година, които поставиха основата и направиха рамката на това, което трябва да включва болницата, допълни Малинова. Следваме рамката на Закона за обществените поръчки и подготвяме обявлението на обществена поръчка за проектиране и авторски надзор, каза още Малинова.

Тази сутрин членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница подадоха колективна оставка, която министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов прие. Оставката беше мотивирана с липса на комуникация и отказ на Министерството на здравеопазването да предостави предварително на Обществения съвет параметрите на заданието за проектиране на болницата.

Малинова показа писмен отговор от Агенцията за обществени поръчки (АОП) по отношение на информацията, която Здравната инвестиционна компания може да предостави във връзка с проекта на болницата. Малинова цитира отговора на АОП, в който се посочва, че възлагането на обществени поръчки е при стриктно спазване на правилата, които въвеждат националното законодателство и изискванията на приложимите европейски директиви в областта на обществените поръчки и в съответствие с основните принципи на равнопоставеност и свободна конкуренция, публичност и прозрачност. За да се гарантират тези принципи, законът предвижда, че информацията относно условията за участие и критериите за подбор, техническата спецификация и останалите изисквания към участниците следва да бъдат достъпни за всички потенциални кандидати при равни условия след откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Процедурата все още не е открита, припомни Малинова.

Следва да се има предвид, че възложителят носи пълна отговорност за законосъобразността на подготовката и провеждането на процедурата за възлагането на обществената поръчка, се посочва още в отговора на АОП. По думите на Малинова Общественият съвет е консултативен орган, но не е част от Здравната инвестиционна компания, която е търговско дружество с принципал Министерството на здравеопазването. Общественият съвет е консултативен орган към МЗ. ЗИК работи законосъобразно и няма как да предостави предварителна информация и да опорочаваме изграждането на детската болница, допълни Малинова

На въпрос дали има разлика между параметрите в заданието, което ще бъде обявено, и предварително обявените параметри на бъдещата детска болница – клиники, пространства, отделения, брой легла, Малинова увери, че категорично заданието за проектиране е стъпило изцяло върху анализите и трите доклада на белгийско-испанския консорциум IDOM. Единственото изключение е свързано с вертолетната площадка, която не беше включена в заданието, добави тя.

Проектът за бъдещата детска болница е в срок, през 2029 г. България трябва да има своята работеща национална детска болница, ако няма обжалване на процедурите, каза още Малинова, цитирана от БТА.

В началото на март 2025 г. започна детайлното обсъждане на визията на Националната детска болница и функционалния доклад, който показва как ще изглежда лечебното заведение. По първоначални разчети в бъдещото лечебно заведение ще има над 400 легла и ще са необходими над 1000 души медицински персонал. През май от Министерството на здравеопазването обявиха, че стратегическите документи, които са основополагащи за изграждането на Националната многопрофилна детска болница, са финализирани.