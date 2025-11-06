Шест фотоволтаични системи започва да монтира Община Нови пазар на шест сгради за социални услуги. За тази цел местната администрация ще закупи нов електромобил със зарядна станция. Финансирането от 681 077 лева е по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщиха от Пресцентъра на местната администрация.

Средствата са отпуснати след решение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във връзка с приключена оценка на предложението, подадено от Община Нови пазар за изпълнение на инвестиция по ПВУ. Целта е да се намали енергийната зависимост на всички социални услуги, които се управляват от Община Нови пазар и подобряване на качеството на услугите.

С фотоволтаици ще бъдат оборудвани сградите на ЦНСТДУ, ЦНСТМУ ЦНСТДБУ, ЦНСТПЛУИ в Памукчии, Център за обществена подкрепа на ул. „Милин камък“ 2А и ДЦДУ „Къщичката“.