Резултати, голмайстори и класиране след половината...

Приеха на второ четене да прекратяваме договора си с мобилен оператор, ако вдигне цената

Снимка: 24 часа

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за електронните съобщения, чиято цел е да се осигури пълното прилагане на изискванията на Акта за цифровите услуги по европейския регламент относно единния пазар за цифрови услуги.

С част от измененията се осигурява правото на физически лица да прекратяват вече сключени договори за мобилни услуги при промяна в условията им, предварително обявени от страна на мобилните оператори, което да става без неустойки. 

На практика потребителят ще може да се откаже при всяка индексация на цената по срочен договор без неустойка. По този начин операторите ще влязат в допълнителен конкурентен режим, коментира Мартин Димитров от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Правото на прекратяване на договора се упражнява в срок до два месеца след уведомлението, прие парламентът. Първоначално срокът беше до един месец, пише БТА. 

Договорът се счита за прекратен от датата, на която уведомлението за прекратяване е получено от предприятието, реши Народното събрание.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги, записа парламентът. Тя осъществява надзор върху дейността на доставчиците на посреднически услуги. За изпълнение на задълженията си КРС може да изисква информация от доставчици на услуги на информационното общество, които следва писмено да посочат коя част от предоставената информация представлява търговска тайна.

