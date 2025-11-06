ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСС освобождава спецпрокурорката Даниела Талева, която проверяваше Сарафов. Тя се връща в съда

Прокурорската колегия на ВСС ще освободи в сряда Даниела Талева като прокурор по разследване на главния прокурор и неговите заместници, т.нар. ad hoc (специален прокурор). Това става ясно от дневния ред на колегията, където като точка втора е проект на решение за освобождаването на Даниела Талева от длъжността прокурор във Върховна касационна прокуратура, която изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.

Причината е, че изтича 2-годишният срок, през който можеше да заема тази длъжност.  Тя беше назначена за специален прокурор през октомври 2023 г. Талева беше определена чрез жребий, измежду 22-ма съдии, които дадоха съгласие.  Сега трябва да бъде определен друг, а Даниела Талева да се върне на работа в Софийския градски съд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

