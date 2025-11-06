Камион удари БМВ в "Подуяне", спорят кой е виновен (Видео)

Камион удари БМВ на пътен възел "Подуяне" в столицата, стана ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София". При катастрофата няма сериозни пострадали, а екип на МВР е пристигнал на мястото на инцидента. В социалните мрежи се води спор кой е виновен за катастрофата. Според едни това е БМВ-то, което е засекло камиона през мъртвата му точка. Според други колата е намалила заради дупките по пътя, а камионът не е спрял навреме.